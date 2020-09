Utero con fibromi: si può sperare in una gravidanza?

Una domanda di: Yuska

Salve, ho 41 anni e circa 20 giorni fa ho avuto un aborto a 22 settimane di gravidanza. E’ stato un brutto colpo e non riesco a farmene una ragione. Ho

cercato per circa 6 anni questa gravidanza e purtroppo non arrivava, adesso invece quando ormai avevo gettato la spugna eccolo il mio test positivo. Specifico che sapevo di avere un fibroma di circa 1,5cm però che non creceva, invece in gravidanza e diventato subito di 5.5cm e se ne erasviluppato un altro di 2.5cm. Al inizio andava tutto bene ma alla 16 settimana sono dovuta andare in ospedale perché avevo dei dolori allucinanti, mi hanno visitata e hanno scoperto che i fibromi erano diventati 4, due erano grandi uno di 6.5 e l’altro di 7cm, però per fortuna avevo l’utero chiuso, mi hanno fatto una puntura di progesterone e mi hanno detto che dovevo stare a riposo. Poi il giorno avanti, a Ferragosto, sono andata nuovamente in ospedale perché avevo dolori fortissimi. Mi hanno visitata e mi hanno diagnosticato una colica renale, sembrava che avessi il rene dilatato perché il bambino spingeva verso il rene, ma anche questa volta l’utero era chiuso. Mi hanno ricoverata ma durante la notte mi sono cominciate le contrazioni, sono andata a fare pipì è ho visto un po’di sangue, ho chiamato l’infermiera la quale non ha dato molto peso all’accaduto. Il tempo è passato mentre le contrazioni aumentavano, io chiamavo sempre e mi dicevano che doveva arrivare la dottoressa. Insomma, per farla breve, finalmente mi hanno visitato (erano ormai le 10 del mattino), ma

ormai era troppo tardi, il mio utero era aperto di 4 cm e il sacco era sceso. Hanno fatto di tutto per fermare le contrazioni e ci sono riusciti per un giorno e mezzo ma dopo sono tornate più forti e, purtroppo, ho perso il mio bambino….La mia domanda è: riuscirò a portare avanti un’altra gravidanza senza togliere i fibromi visto la mia età? Perché dopo l’intervento so che bisogna aspettare un po’. Il dottore dell’ospedale mi ha consigliato di riprovare facendo un cerchiaggio, voi che ne pensate? Quanto

tempo dovrò aspettare dopo il raschiamento per riprovarci? Aspetto con ansia la vostra risposta. Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Cara signora,

è difficile fare previsioni su una situazione così complessa, basandomi semplicemente su un’email. Tutto dipende dallo stato attuale dei fibromi e dalla sua riserva ovarica. Sicuramente la malattia miomatosa multipla (cioè la presenza di più fibromi) unita alla sua età non ci fanno ben sperare, tuttavia non è mai detto. Si affidi al consiglio del suo ginecologo curante che, a differenza di me, dispone di informazioni che gli permettono di darle le indicazioni migliori. Con cordialità.

