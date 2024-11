Utero didelfo: si può portare a termine una gravidanza?

Una domanda di: Maria

Ho 41anni. Ho un utero didelfo, retroverso, cicli mestruali regolari, sono

normopeso, no fumo ed alcool.

Nessuno in famiglia presenta tale malformazione. Diversi ginecologi mi riferiscono, in caso di gravidanza, un’eventuale

difficoltà di portare a termine la gestazione oltre il 5mese. Ho solo fatto ecografie transvaginali, senza ulteriori approfondimenti .

Prima di intraprendere una gravidanza, Le chiedo suo gentile parere. Come consiglia approcciarsi ?





Signora cara,

presupponendo di averla qui, davanti a me, e di aver accertato che la sua anomalia congenita uterina sia effettivamente un utero didelfo (doppio utero), senza ulteriori piccoli difetti congeniti come setti vaginali, atresie cervicali o particolari asimmetrie dei due uteri e verificata l’ampiezza e distensibilità delle due cavità uterine, posso affermare che la prognosi riproduttiva di queste malformazioni mulleriane è elevata, con alti tassi di concepimento spontaneo, gravidanze che decorrono, nella maggior parte dei casi e talvolta aiutate dal posizionamento di un cerchiaggio cervicale, in modo parafisiologico, almeno fino alla 36^ settimana e che non costituiscono una condizione obbligata al taglio cesareo elettivo.

Non è richiesta una correzione chirurgica preliminare se non, appunto, in presenza di difetti associati che vanno cercati, esclusi ed eventualmente corretti al momento della diagnosi. Cordialmente.

