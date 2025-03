Utero dolorante e sensazione di peso in 11^ settimana: che fare?

Una domanda di: Mary Sono in gravidanza di 11 settimane. Da un paio di giorni sento l'utero molto contratto e dolorante, e una sensazione di peso in vagina, come se sentissi il bisogno di "stringere". Devo preoccuparmi? Cosa posso fare per alleviare questi sintomi? Al controllo della scorsa settimana era tutto nella norma. Assumo già ovuli di progesterone alla sera e magnesio. Grazie mille.



Salve signora,

anche se la visita di settimana scorsa era nella norma, sarebbe importante informare la sua Curante di questi sintomi che avverte nonostante la terapia farmacologica con Progesterone ovuli e magnesio.

Potrebbe essere indicato un maggior riposo domiciliare oppure l'esecuzione di tampone vaginale completo e urinocoltura, in modo da escludere un'infezione a carico del tratto genito-urinario.

In ogni caso, è importante chiarire la causa di questi sintomi in modo da porre rimedio prontamente.

La cosa interessante della gravidanza, è che il corpo ci "parla" e quindi non si può fare a meno di ascoltarlo, in modo da mantenersi sempre per così dire in equilibrio.

Non sia quindi angosciata ma provi a capire se ha effettuato sforzi esagerati ultimamente e, se così non fosse, valuti di eseguire maggiori approfondimenti come le ho proposto, sempre che la Curante sia concorde!

La saluto e spero di averle risposto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

