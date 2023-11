Utero fibromatoso: che fare?

Una domanda di: Susy

Salve utero fibromatoso, con ciclo da 1 mese con Slinda pillole e fiale Ugurol, non passa come mai? Il mio ginecologo da 2 mesi non mi risolve il problema che posso avere i miomi che avevo e che ho tolto un anno fa. Ora che succede, aiuto!





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Susy,

io consiglierei una pillola classica Etiniletsradiolo e Norgestrel.

Sono le pillole più economiche ma a mio avviso quelle con miglior capacità contraccettiva e, nel suo caso, quelle con la miglior capacità di regolarizzare l’attività ovarica e affrontare il problema che lei lamenta. Discuta a fondo con questa possibilità con il suo curante per vedere se si trova d’accordo nel modificare il trattamento.

