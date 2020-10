Utero retroverso: può causare dismenorrea?

Una domanda di: Rosa

Ho l’utero retroverso e da quando è arrivato il menarca (o poco dopo) soffro di coliche mestruali molto forti infatti devo prendere un analgesico

per stare meglio (solitamente prendo Brufen). Sono dolori come coliche, non è un dolore continuo, ma va e viene. Il flusso è quasi sempre abbondante.

Vorrei sapere se questi dolori possono dipendere dall’utero retroverso.



Gentile Rosa,

almeno il 30 per cento della popolazione femminile ha l’utero retroverso. Questa cndizione non è un’anomalia e nella stragrande maggioranza dei casi dnon dà luogo ad alcun problema. Sarebbe davvero insolito ricondurre i dolori mestruali a questo particolare assetto dell’utero, tuttavia non potrei neanche escluderlo. Lei non mi dice quanti anni ha, ma solo che il dolore mestruale è comparso fin dal menarca. Ecco questo potrebbe segnalare una responsabilità a carico della posizione dell’utero. Tenga però presente che l’origine della dismenorrea va ricercata anche in altro, per esempio nell’eventuale presenza di un fibroma. Il mio consiglio è di sottoporsi a una visita ginecologica con ecografia:solo così potrà avere risposte precise ai suoi dubbi. Da parte mia non posso aggiungere altro, viste le scarne informazioni che mi ha fornito. Con cordialità.

