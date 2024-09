Utero setto e gravidanza

Una domanda di: Rosanna

Ho 31 anni e un utero parzialmente setto: dovevo farmi l’intervento di metro plastica ma ho scoperto di essere incinta. Attualmente sono alla 7^ settimana.

Ho un utero con una base di 32 mm, altezza di 20 mm e spessore di 4 mm.

Quello che voglio capire è innanzitutto quanto e grande il mio utero e poi se c’è lo spazio necessario per portare a termine la gravidanza. L’embrione si è impiantato in un corno precisamente a sinistra. Scrivo questo perché sono in ansia, attendo risposta grazie.





Cara signora,

in effetti l’utero setto potrebbe dare problemi in gravidanza, tuttavia è al suo ginecologo curante che deve rivolgere le domande che ha fatto a me. Solo lui, infatti, può darle le risposte che cerca in modo attendibile perché, a differenza di me, ha ben chiara la condizione del suo utero e la portata dell’anomalia visto che per diagnosticarla avrà effettuato un’ecografia transvagiale e anche un’isterosalpingografia. Lei non mi dice se l’intervento di metroplastica era stato considerato dal ginecologo indispensabile per consentire di affrontare una gravidanza più tranquillamente: se così fosse va da sé che riteneva poco sicuro avviare una gravidanza prima di risolvere la situazione. Di più mi è impossibile dirle, a causa delle quasi nulle informazioni che mi fornisce. La invito dunque a parlare al più presto con il suo ginecologo, come è giusto fare, per togliersi ogni dubbio. Cari saluti.

