Utero setto: operare o no prima di una gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Io ho un utero setto parziale.

Il mio ginecologo, prima di consigliarmi un intervento, mi ha detto di

provare ad avere una gravidanza.

Nel caso dovessi fare un’isteroscopia per l’utero, dopo quanto tempo

potrei riprovare ad avere un figlio?

Ho 35 anni,quasi 36.

Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, l’utero setto parziale è una condizione che si associa ad una maggiore incidenza di aborti o di mancate gravidanze. Ci sono però signore che portano avanti tranquillamente la gravidanza anche con l’utero setto. Qualche anno fa si sottoponevano tutte le signore, indipendentemente dalla storia riproduttiva, a metroplastica isteroscopica. Oggi lo si fa solo con una storia di aborti o di sterilità. Credo sia per questo che il suo ginecologo ha consigliato di provare prima ad avere una gravidanza. La valutazione completa dipende però da diversi fattori, come la profondità del setto e la larghezza della sua base di impianto, dati che io non conosco ma di cui il suo ginecologo ha senz’altro tenuto conto nella sua valutazione generale. Con cordialità.



