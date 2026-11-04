Utero setto: si può avere una seconda gravidanza?

Una prima gravidanza che si è conclusa felicemente nonostante l'utero setto testimonia che eventuali varianti anatomiche non ostacolano la possibilità di avere uno o più figli.
Una domanda di: Antonella Salve, ho 33 anni ho un utero setto completo. Ho portato a termine una gravidanza sei anni fa e non ho avuto aborti ripetuti. Oggi il mio desiderio è avere il secondo bimbo ma non vorrei effettuare intervento per la rimozione. Vorrei un suo parere. Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Cara Antonella,
mi fa molto piacere ricevere la sua lettera che testimonia quanto gli uteri con varianti anatomiche possano ugualmente garantire una perfetta efficienza riproduttiva. Quindi, se desidera una seconda gravidanza la affronti con tutta tranquillità e sono quasi certo che tutto andrà nel modo migliore. Il mio "quasi" è legato al fatto che nel primo trimestre vi è una perdita abortiva per anomalie cromosomiche intorno al 10-15% del tutto indipendente dalla struttura uterina È stata fortunata una volta, speriamo che lo sia anche quest'altra. Le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Se ci fa sapere l’esito della gravidanza, gliene saremo grati. Con cordialità.
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