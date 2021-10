Utero subsetto: durante la gravidanza si deve stare a riposo?

Una domanda di: Sara

Salve, sono alla mia primissima gravidanza e purtroppo non la sto vivendo con la serenità con cui andrebbe vissuto questo meraviglioso periodo.

Mi è stata diagnosticata in una primissima ecografia dovuta ad un controllo post operatorio, una gravidanza quasi angolare.

La camera avrebbe dovuto migrare ancora un po’ verso il centro dell’utero, assumendo una posizione migliore per lo sviluppo.

Nella seconda ecografia, effettuata dal ginecologo che mi seguirà durante la gravidanza, mi è stato diagnosticato un utero subsetto, e che dunque la posizione della camera non è angolare, bensì è dovuta alla malformazione uterina che posseggo.

Mi è stata prescritta una terapia a base di progesterone, aspirinetta, acido folico (che assumevo già ) vitamine e minerali e buscopan mattina e sera, indipendentemente dal bisogno.

Inoltre, mi ha raccomandato di stare a riposo, sostenendo che per i primi tre mesi avrei dovuto mantenere questo andamento terapeutico e di poco moto.

Provengo da una situazione in cui , soffrendo di endometriosi, mi era stata annunciata la difficoltà di rimanere incinta, poi la paura di una possibile gravidanza ectopica intrauterina , ed ora il problema del subsetto, inutile dire quanto sia in ansia e quanto sia difficile per me emotivamente essere positiva.

Ho paura di fare errori e di compromettere la situazione del piccolo, vorrei gentilmente più dettagli riguardo al riposo che sto seguendo.

Oltre al sollevamento dei carichi e sforzi fisici, c’è qualche posizione in particolare che dovrei evitare? Piccole faccende domestiche sono consentite?

Vi ringrazio anticipatamente.