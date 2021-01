Utero subsetto e gravidanza

Una domanda di: Lavinia

Buongiorno, ho fatto stamani un’ ecografia transvaginale dalla mia ginecologa, sono incinta di 5 settimane+6 e lei ha individuato solo la camera ovulatoria in utero senza vedere l’embrione. Dice che può essere un ovulo vuoto oppure che il concepimento è avvenuto in ritardo a ridosso della mestruazione e per questo non si vede ancora l’ embrione. Sono preoccupata e temo per il peggio. Ho anche l’utero subsetto e questo so che può purtroppo provocare un aborto spontaneo. Attendo una risposta appena possibile. Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

le gravidanze possono evidenziare la presenza dell’embrione intorno a 5/6 settimane, ma ovviamente come lei correttamente anticipa basta una piccola variabile come un’ovulazione tardiva per far sì che il quadro ecografico non consenta di vedere l’embrione oppure il sacco vitellino o entrambi. Per questo è necessario aspettare una decina di giorni per avere la soluzione al suo quesito. Le ricordo che l’ecografia è solo un’osservazione non è una terapia e quindi va interpretata come tale. Per finire, riguardo al setto è possibile certamente che possa essere un problema per la gravidanza, ma a gravidanza è già iniziata ovviamente solo l’osservazione potrà dirci cosa accadrà.

Normalmente un’anomalia come la sua, contrariamente ad altre malformazioni, non determina un’interruzione della gravidanza a meno che l’impianto non sia proprio sulla formazione fibrosa. Mi tenga aggiornato. Cordiali saluti.

Cordiali saluti



