Utero subsetto: può andare a buon fine una gravidanza?

Scrivo per un’informazione che ancora non ho chiara nonostante le visite… Sono alla 15ma settimana inoltrata. Dopo una gravidanza iniziata con perdite continue, un distacco e una diagnosi di utero subsetto, sono ancora qui che la porto avanti. Sono stata ferma a letto 2 mesi e ora dall’ultima visita del 20 agosto sembra che la bimba cresca bene e sana e che lo scollamento sia lì ancora ma minimo e anteriore lontano dalla placenta (he ancora nn ho capito ma sembra poco pericoloso). Perdite ora non ne ho piu e sto bene. Continuo il riposo e prego. Una sola cosa non capisco per il fatto di avere l’utero subsetto mi hanno lasciato a casa dal lavoro e ora son qui che leggo un po’ qua e là gli esiti di una gravidanza con utero subsetto. Mi sto preoccupando perché in pratica la maggior parte dei casi finisce male, ora è possibile un volta arrivati a questo punto potermi imbattermi in qualcosa di tragico anche nei mesi successivi o ci sono state gravidanze portate a termine? A me interessa arrivare almeno alle settimane necessarie perche stia bene e non importa se nasce prima. Mi dica qualcosa, grazie.



Buongiorno signora, l’anomalia anatomica da lei riferita (sub setto) rappresenta un evento non così frequente ma molte volte riscontrato a posteriori in pazienti che al di fuori della gravidanza hanno un quadro ecografico sospetto per la presenza di un polipo endometriale. La maggior parte di queste pazienti ha una storia ostetrica normale con gravidanze regolarmente portate a termine. Non si può escludere in qualsiasi gravidanza il rischio di aborto spontaneo anche tardivo che non collegherei però direttamente alla presenza dell’anomalia. Il fatto stesso che la sua gravidanza oggi sia già arrivata a 15 settimane deve tranquillizzarla.

Aggiungo che persinonegli uteri doppi, quindi in presenza di malformazioni ben più importanti rispetto alla sua (cavità uterina molto piccola e incontinenza cervicale), il tasso di gravidanze portate a termine è elevato .

Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.

