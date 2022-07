Utero subsetto: si può avere una gravidanza?

Una domanda di: Maria

Ho un utero subsetto, desidero avere una gravidanza e vorrei sapere se per il feto ci sono rischi di malformazioni, se la gravidanza va

avanti, se il bambino riesce a crescere senza problemi in uno spazio così piccolo. Grazie mille per l’attenzione.



Gentile signora,

tutto dipende dalle dimensioni del subsetto e dalla sua irrorazione. Ci sono subsetti che si scoprono solo dopo avere partorito, quindi che non sono di ostacolo alla gravidanza, e subsetti che provocano aborti ripetuti. Per rispondere ai suoi dubbi occorre dunque una valutazione attenta, che deve includere anche una misurazione di profondità e spessore con l'ecografia tridimensionale. Con cordialità.