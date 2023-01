Utilizzo di un antimicotico diverso da quello prescritto dal pediatra

Una domanda di: Valentina

Ho una figlia di 4 anni che da qualche giorno aveva zona vulvare/ uretrale e tra i glutei un po’ infiammata. La pediatra mi ha prescritto canesten crema dermatologica. In farmacia mi hanno erroneamente dato gynocanesten e io stupidamente pensavo fossero la stessa cosa e quindi l’ ho messa alla bambina ( naturalmente solo esternamente) per 4 giorni ( poi mi sono accorta dell’errore). Ho visto poi che in realtà anche se il principio attivo è lo stesso, la concentrazione è diversa e inoltre sul gynocanesten c’è scritto che non va usato sotto i 12 anni. Vorrei sapere quali danni posso aver causato alla bambina e se posso fare qualcosa per rimediare. La mia pediatra è in ferie e non riesco a contattarla. Grazie mille.



Gentile signora, sì la concentrazione è diversa nei due prodotti: raddoppia nella formulazione Gyno. Se la bambina non ha avuto reazioni locali da ipersensibità al prodotto usato nei 4 giorni, non ci sono motivi di allarme. La concentrazione al 2% è stata autorizzata dai 12 anni in su per via dei risultati di sperimentazioni eseguite per ottenere le approvazioni ministeriali, non per danni rilevati in bambine più giovani di età. Cordialmente.

