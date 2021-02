Va bene assumere il progesterone quando si cerca una gravidanza?

Una domanda di: Rosa

Salve il mio ginecologo mi ha consigliato di provare PROGEFFIK due giorni

dopo l’ovulazione (cerco un bimbo) e di continuarlo per 15 settimane circa

se il risultato sarà positivo, 200 mg ovuli vaginali da prenderne uno al

giorno più acido folico. Allego foto PROGEFFIK è giusto? La

farmacista era perplessa controllate voi per favore. Volevo un altro parere

medico, siete d’accordo sul metodo d’assunzione per cercare di beccare la

cicogna? Grazie anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

il progesterone (progeffik), è utile in caso di una carenza di produzione endogena, cioè quando non ne viene prodotto a sufficienza naturalmente. Occorre fare degli esami per capirlo. Se il suo ginecologo le ha prescritto questa cura lo ha fatto evidentemente con cognizione di causa. Sarebbe ben difficile per me stabilire il contrario senza poterla vedere e senza avere alcuna informazione utile: non scrive neppure quanti anni ha, com’è il suo ciclo mestruale, da quanto tempo sta provando a rimanere incinta, se ha effettuato i dosaggi ormonali da cui è emersa una carenza di progesterone. L’acido folico si assume invece, a partire dal momento in cui si ricerca una gravidanza per la prevenzione di una grave malformazione che potrebbe colpire il bambino: la spina bifida. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto