Va bene questo valore delle beta?

Una domanda di: Antonella

Sono al primo giorno della sesta settimana di gravidanza, per via di un dolore al basso ventre avuto venerdì notte: ho come la sensazione che

il seno sia meno dolente perciò ho paura di aborto, anche se non ho avuto nessuna perdita ematica. Ho fatto ieri il prelievo per il dosaggio delle beta, ottenendo il valore 11863,0.

Volevo chiedere: coincide con la settimana di gravidanza? Posso stare tranquilla o devo ripetere tra qualche giorno il prelivo ?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, anche se non mi ha detto a quando risale il suo ultimo ciclo (se non vado errata, dovrebbe essere dell’8 febbraio), direi che il valore di beta-hCG è molto promettente e non darei peso alle fitte al basso ventre: all’inizio della gravidanza sono abbastanza tipiche, anche perché l’intestino rallenta il suo solito ritmo e spesso si associa del meteorismo ossia gonfiore addominale) e nemmeno al seno che sembra meno dolente (è un sintomo incostante ossia tende ad attenuarsi con il progredire delle settimane di gravidanza.

Detto questo, spero lei abbia occasione di programmare un primo controllo ecografico a breve scadenza, così da poter confermare che tutto stia andando per il meglio…con quel valore di beta-hCG mi aspetto di vedere l’embrione con il cuoricino che batte come un cavallo al galoppo!

Nel mentre le ricordo di assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al giorno, lontana da the e latticini. E’ una vitamina preziosa per aiutare il suo bimbo a sviluppare correttamente la colonna vertebrale e il cuoricino, oltre che favorire la produzione di nuovi globuli rossi da parte di entrambi.

A disposizione se desidera, cordialmente.

