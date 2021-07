Vaccinazione anti-CoVid in allattamento: alla bimba si può somministrare l’esavalente?

Una domanda di: Stefania

Le scrivo in merito alle vaccinazioni dei bimbi e del vaccino contro il coronavirus.

La prenotazione della mia prima dose di vaccino anti-covid coinciderà con la prima vaccinazione di esavalente di mia figlia (distanza di una settimana).

Meglio spostare una delle due vaccinazioni?? Ci possono essere interferenze per la bambina avendo appena 2 mesi dato che sto facendo un allattamento esclusivo al seno?

Gentile Signora,

non c’è assolutamente bisogno di spostare le due vaccinazioni, in quanto la vaccinazione Covid-19 va considerata attualmente compatibile con l’allattamento al seno. La plausibilità biologica suggerisce che, in un bambino allattato al seno, il rischio conseguente alla vaccinazione Covid-19 della madre sia estremamente basso, mentre per contro l’interruzione dell’allattamento porterebbe ad una sicura perdita dei suoi ben documentati benefici; pertanto le mamme che allattamento non vanno sistematicamente poste nelle condizioni di dover smettere di allattare per potersi vaccinare contro il Covid-19. La decisione di un’eventuale somministrazione del vaccino Covid-19 alla donna che allatta va infatti presa d’intesa comune da lei e dai professionisti sanitari, tenendo conto delle specifiche condizioni di salute, socio-familiari e lavorative.

Cordialmente.



