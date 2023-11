Vaccinazione contro il meningococco B: una sola dose almeno un po’ protegge?

Una domanda di: Valentina

A inizio aprile mia figlia di tre anni ha eseguito la prima dose del meningococco B. Causa effetti collaterali molto forti, febbre alta e carenza di appetito, dopo un paio di streptococco e dopo un altro mese Covid il pediatra di fiducia ha consigliato di eseguire il secondo richiamo dopo 7/8 mesi. È comunque un minimo protetta fino a quando non esegue il richiamo? Oppure è totalmente scoperta?





Gentile signora,

in bambini di età compresa tra 2 e 10 anni per il quali è stata valutata la risposta immunitaria un mese dopo la prima dose di vaccino contro il Meningococco B, è emerso che tra il 46% e il 95% di loro aveva adeguati livelli protettivi, tale percentuale di protezione variava tra il 69% e il 100% un mese dopo la seconda dose; per cui sua figlia, fino a quando farà la seconda dose tra 7/8 mesi, sicuramente avrà un beneficio conseguente alla prima dose di vaccino, ma con la seconda dose tale beneficio sarà sicuramente maggiore. Cordialmente.



