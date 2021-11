Vaccinazione dopo una cura con antibiotico: si può?

Una domanda di: Francesca

Salve dottore, mia figlia oggi finirà i sette giorni di antibiotico neoduplamox. Domani dovrà fare vaccino antinfluenzale può farlo? Avrà il 100% di efficacia? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, sì, il vaccino può essere eseguito in quanto la bambina sta bene proprio per via della cura con antibiotico. L’antibiotico non abbassa le difese immunitarie né interferisce sulla risposta del sistema immunitario alla vaccinazione. Con cordialità.

