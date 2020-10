Vaccinazione esavalente e CoVid-19

Una domanda di: Alessia

Dottore carissimo, la contatto per un semplice dubbio da vaccinazione. Ad ottobre devo effettuare al mio piccolo di 10 mesi il terzo richiamo di vaccino esavalente e il mio dubbio è il seguente: se il mio piccolo nel momento del vaccino fosse un asintomatico CoVid-19 potrebbero esserci problemi? Cosa accade se un asintomatico da covid si vaccina? Nell’attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente.





Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora, il suo piccolo non avrà alcun problema. Nei bambini molto piccoli è difficile avere asintomatici per CoVid-19. Quindi in assenza di sintomi si potrà procedere alla vaccinazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

