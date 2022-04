Vaccinazione: prima di farla serve il tampone?

Una domanda di: Alice

Il mio bambino (2mesi) tra 7 giorni dovrà eseguire i primi vaccini obbligatori. Il fratello all’asilo ha avuto contatto (5 giorni fa) con bambino positivo ma avendo solo un raffreddore passato in due/tre giorni il pediatra non ha ritenuto necessario eseguire tampone. Il piccolo ha avuto raffreddore anche lui. Posso procedere tranquillamente al vaccino del bimbo piccolo? Meglio eseguire un tampone qualche giorno prima della data del vaccino?



Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora, se il piccolo non ha sintomi può tranquillamente sottoporlo a vaccinazione. Per quanto riguarda il tampone, non è necessario né indicato effettuarlo prima della vaccinazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

