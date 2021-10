Vaccinazioni dei bambini: c’è il rischio di convulsioni?

Una domanda di: Ginny

Mia figlia ha 15 mesi e ha fatto il richiamo esavalente + 1 dose di mprv.

Avendo come eredità la probabilità di convulsioni febbrili, che rischio può

esserci?

Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il rischio di convulsioni è legato alla febbre alta (e, più di preciso, il brusco aumento della temperatura corporea) e non alla vaccinazione in sé.

Se fino ad ora non ha mai avuto convulsioni con febbre, difficilmente c’è un rischio reale. Somministri paracetamolo in caso di febbre, in modo da mantenere per quanto possibile la situazione sotto controllo. Posso dire che il rischio di convulsioni è percentualmente più alto in corso di forme febbrili virali. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

