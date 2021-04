Vaccini tetravalente ed esavalente e possibili effetti indesiderati

Una domanda di: Maria

Il mio piccolo ha 13 mesi. Oggi gli faccio il richiamo del vaccino tetravalente. Quali effetti indesiderati potrebbe avere? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

a 13 mesi il richiamo è eventualmente del vaccino esavalente (difterite, tetano, pertosse, polio, emofilo, epatite), con effetti maggiori limitati a circa il 12% dei bambini entro 48 ore con febbre o dolenzia e gonfiore in sede di inoculo.

C’è invece un vaccino tetravalente che si fa per la prima volta e corrisponde a Morbillo, parotite, rosolia, varicella: questo vaccino può dare reazioni tipo febbre e macchioline sulla pelle a distanza di 10-14 gg dalla somministrazione e dipende da una risposta legata al fatto che il vaccino è vivo, attenuato e dopo una sorta di incubazione determina reazioni come se si esplicasse una malattia in forma lievissima, senza conseguenze per l’organismo del bambino. Solo in un caso su 100.000 dosi può esserci una reazione tardiva di tipo encefalico, legata a reazioni dovute al vaccino antimorbillo. Sappia comunque che la stessa encefalite colpisce con una frequenza 10 volte superiore (1 ogni 10.000 casi ) come conseguenza della infezione naturale da morbillo. Con cordialità.

