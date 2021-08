Vaccino anti-CoVid-19 dopo la PMA: si può fare?

Una domanda di: Stefania

Le scrivo per chiederle un consiglio.

Ad oggi sono a 12+0 settimane di gravidanza. Il 1° giugno mi sono

sottoposta ad embriotransfer tramite fivet. Dalla PMA (procreazione medicalmente assistita) mi avevano detto di

prendere progynova e progesterone fino al compimento della dodicesima

settimana: ho terminato entrambi ieri (11+6). Questo mi è stato

confermato anche dal mio ginecologo: si sta formando la placenta. Mi può

confermare anche lei? Dopo 3 mesi che prendo questi farmaci, mi fa

strano interromperli e spero prosegua tutto per il meglio.

Un’altra questione riguardo al vaccino anti-covid: si può fare? È

meglio aspettare che passi il primo trimestre? Quando sarebbe più

consigliato?

Mi scuso se mi sono dilungata. Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, per quanto riguarda estrogeni e progesterone, a partire dalla 8-9 settimana la placenta se ne produce a sufficienza. Per cautela si fa continuare fino alla 12 settimana, epoca in cui fisiologicamente il corpo luteo smette di funzionare. Per quanto riguarda il vaccino anti-covid, non ci sono controindicazioni a farlo cercando una gravidanza, facendo la PMA o in gravidanza. È molto peggio prendere l’infezione CoVid-19 in gravidanza rispetto ai piccoli effetti collaterali del vaccino. Buona giornata.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

