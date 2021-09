Vaccino anti-CoVid-19 e assunzione di progestinico: sono incompatibili?

Una domanda di: Mia

Buongiorno, 8 giorni fa ho fatto una iniezione di Depo-Provera 150, domani

dovrei fare il vaccino Pfizer ci sono problemi?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Mia,

i dati disponibili non indicano un’interazione tra medrossiprogesterone acetato (Depo-Provera) e il vaccino a RNA messaggero di Pfizer.

Non ci sono motivi per ritenere che il farmaco possa comportare un aumento del rischio di gravi effetti indesiderati dopo la somministrazione del vaccino. Con cordialità.

