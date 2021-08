Vaccino anti-CoVid-19 in gravidanza: gli anticorpi passano al bambino?

Una domanda di: Sudipa

Gentile Professore oggi pomeriggio dovrò fare la prima dose del vaccino

Pfizer e mi trovo alla fine del settimo mese della gravidanza. Volevo sapere

se ci sono controindicazioni in merito, inoltre vorrei anche sapere se posso

trasmettere gli anticorpi al bambino.

Cordiali saluti, grazie.





Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora,

gli anticorpi possono passare sia attraverso la placenta sia attraverso il latte materno, quindi possono essere utili anche per il suo bambino. Per quanto riguarda gli altri dbbi sulla vaccinazione in gravidanza la rimando a questo link, dove troverà una mia precedente risposta al riguardo:



Con cordialità.

