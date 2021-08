Vaccino anti-CoVid-19: subito dopo dopo la somministrazione si può concepire?

Una domanda di: Giorgia

Sono in cerca di una gravidanza e mi piacerebbe sapere se dopo le somministrazioni delle due dosi di vaccino a mRna è consigliato aspettare qualche mese prima di provare a concepire. Se sì, vorrei sapere se vale sia per il futuro papà che per la futura mamma.

Sperando di essere stata chiara nell’esposizione della domanda, porgo cordiali saluti.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, recentemente il ministero della Salute attraverso l’ Istituto superiore di Sanità ha dichiarato che non sono presenti controindicazioni all’uso dei vaccini ad RNA in gravidanza e nelle fasi dell’allattamento. Pertanto può procedere secondo queste indicazioni nella ricerca della gravidanza . Per quel che riguarda il partner non sono segnalati ad oggi in letteratura effetti negative successive alla vaccinazione sulle cellule germinali (spermatozoi). Le ricordo di assumere per tutto il periodo che precede il concepimento e almeno fino al termine del primo trimestre l’acido folico: la dose è di 400 microgrammi al giorno, meglio se introdotti lontano da tè e latticini. Serve per la prevenzione della spina bifida del bambino. Con cordialità.

