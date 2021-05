Vaccino anti-Sars-CoV-2: si può fare se altri vaccini hanno provocato disturbi?

Una domanda di: Cristina

Ora mio figlio ha 20 anni ma da piccolo ha fatto la vaccinazione contro lo

pneumococco (PNEUMO 23) e ha avuto una reazione avversa importante:

forte dolore al braccio (ho tagliato la maglia per il forte dolore) forte

rossore nel punto dove è stato iniettato il vaccino e febbre a 40/41per 2

giorni, la tachipirina la abbassava di mezzo grado.

Ora mi chiedo se potrebbe aver problemi con altri vaccini e visto il momento

con il vaccino anticovid. Grazie.



Alberto Villani Alberto Villani

Gentile Signora,

è molto poco probabile che a suo figlio, oggi ventenne, sia stata praticata la vaccinazione Pneumo 23 a meno che non sia affetto da importanti patologie polmonari, cardiovascolari, epatiche o sia diabetico. Non è infrequente avere reazioni locali (rossore, dolore, gonfiore) nel punto di inoculo di numerosi vaccini e/o febbre; queste manifestazioni non possono considerarsi “importanti”, seppure molto fastidiose.

In ogni caso sarà doveroso segnalare a chi vaccinerà suo figlio l’episodio relativo alla vaccinazione di cui ha scritto.

Per avere informazioni corrette sui possibili effetti indesiderati a seguito di vaccinazione e/o sulle controindicazioni può consultare la “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni” sul sito del Ministero della Salute.

Ragionevolmente non c’è motivo di essere particolarmente preoccupati e le consiglio di non esitare a far vaccinare suo figlio per possibili gravi malattie come le infezioni del sistema nervoso (meningiti) e/o per il SARS-CoV 2.

Cordiali saluti.



