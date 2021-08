Vaccino antiCoVid-19 e assunzione di progesterone: sono compatibili?

Una domanda di: Mariana

Buongiorno dottore! Allora farò la prima dose del vaccino il 5 agosto. La

mia genicologa mi ha prescritto una cura da fare per 10 giorni di dufaston (dal

20 al 30 agosto) perché il 6 settembre metterò spirale mirena. La cura serve per indurre la comparsa del ciclo nel giorno in cui dovrò inserire la spirale. Ma la

mia domanda è: non è pericoloso fare il vaccino e poi fare questa cura con

dufaston? Cosa mi consiglia? Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Mariana,

non ci sono segnalazioni di interazioni tra i vaccini anticovid-19 a RNA messaggero e i farmaci contenenti progestinici come il Dufaston.

Non ci sono motivi per ritenere che la terapia possa comportare un aumento dei rischi. Faccia tranquillamente il vaccino.

Cordiali saluti.

