Vaccino antiinfluenzale: è bene farlo a una bimba di 13 mesi?

Una domanda di: Madalina

Vorrei chiedere se è opportuno fare il vaccino antinfluenzale alla mia bimba

che ha solo 13 mesi? Cosa mi consigliate al riguardo?

Resto in attesa di una vostra gentile risposta.

Grazie.





Elena Bozzola Elena Bozzola

Cara mamma,

il vaccino fornisce protezione verso malattie che possono causare complicanze e persino morte tra i bambini: tra queste, c’è anche l’influenza. Nell’immaginario comune le forme gravi di influenza si associano all’età anziana e alle patologie secondarie, quali le patologie cardiache, ma in realtà non è così. Il Center for Disease Control americano, una specie di Istituto superiore di sanità degli Stati Uniti, ha infatti riportato che nella scorsa stagione influenzale 188 bambini sono morti per le complicanze da influenza. Oltre il 40% di questi avevano un’età inferiore ai 5 anni, 12 di loro non avevano ancora 6 mesi. Nella maggior parte dei casi si trattava di bambini sani, senza comorbidità e cioè in assenza di altre malattie, quindi considerati “meno a rischio” di altri. Pertanto è importante vaccinarsi (e vaccinare i bambini) e farlo ora non è troppo tardi!

