Vaccino antiinfluenzale in allattamento: si può?

Una domanda di: Sara

Ho partorito a luglio. La mia bimba ha 3 mesi ed è allattata al seno. Mio figlio grande di 4 anni e mio marito si sono sottoposti al vaccino

antinfluenzale. Vorrei farlo anche io per proteggere il più possibile la piccola in questo inverno. Allattando è possibile farlo? O ci sono

controindicazioni?

Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

non ci sono controindicazioni.

Il vaccino antinfluenzale non comporta rischi per il lattante: si tratta di un vaccino che contiene il virus inattivato (ucciso) o alcuni componenti del virus. Non è quindi in grado di causare la malattia o di trasmetterla.

Può essere al contrario, come da lei sottolineato, una misura di prevenzione per proteggere la bimba.

Cordiali saluti.



