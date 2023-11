Vaccino antiinfluenzale in allattamento: si può fare?

Una domanda di: Greta

Buongiorno, mio figlio 21 mesi ha fatto il vaccino antinfluenzale. Vorrei farlo anche io ma ancora lo sto allattando! Posso farlo, nonostante

lui sia vaccinato?

Grazie mille.



Elena Bozzola Elena Bozzola

Gentilissima lettrice,

come riportato sulla pagina del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=103) l’allattamento non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione anti-influenzale. Ogni Regione e Provincia Autonoma stabilisce le strutture deputate alla vaccinazione.

Oltre ai Servizi di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, partecipano alle attività di vaccinazione anche i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta. Per le persone adulte, come lei, è indicata una sola dose di vaccino anti-influenzale somministrato per via intramuscolo. Quindi alla sua domanda rispondo sì. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto