Vaccino antiinfluenzale in allattamento: si può fare?

Una domanda di: Gisella

Volevo sapere se è opportuno effettuare fare di nuovo il vaccino. Mio figlio ha cinque mesi e e io ho fatto quando ero incinta al 4/5 mese di gravidanza? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, immagino lei ora sia in allattamento, che suo figlio sia nato lo scorso maggio e che durante la scorsa gravidanza lei abbia effettuato la vaccinazione antinfluenzale attorno al mese di gennaio 2020.

In realtà ogni anno il vaccino antinfluenzale è congegnato in vista del nuovo responsabile dell’influenza nella stagione autunnale quindi quello attuale non è più identico al vaccino dello scorso anno.

D’altra parte, per decidere se sottoporsi o meno al vaccino (a parte il fatto che in allattamento è compatibile) dovrei sapere se lei sia un soggetto a rischio di complicanze respiratorie e questo di sicuro lo può dire meglio il suo medico curante. In gravidanza è raccomandato (e offerto quindi gratuitamente) nel secondo e terzo trimestre in quanto le gestanti sono più a rischio di complicanze respiratorie qualora contraggano l’influenza. In allattamento non mi risulta ci sia questo rischio e quindi anche la vaccinazione non è più gratuita. Se decide di sottoporsi al vaccino, comunque, risulta indirettamente protetto anche il suo bambino dall’influenza in quanto immagino lei sia ancora la persona che si prende prevalentemente cura di lui.

Chiaramente, il modo migliore che lei ha a disposizione per proteggere il suo bimbo dall’influenza (e non solo!) è di continuare ad allattarlo. Vedrà che andando avanti nei prossimi mesi ad allattare (certamente iniziando lo svezzamento dal sesto mese di vita, ma continuando a proporre il seno) sarà sempre di più una “coccola” per entrambi, un momento di relax che ci aiuta a mantenerci in buona salute…ve lo auguro di cuore!

Spero di averle risposto, a disposizione se desidera, cordialmente.



