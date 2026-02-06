Vaccino antimeningite somministrato una sola volta (senza richiami)

Una domanda di: Daniela

Volevo delle info riguardo i vaccini anti meningococco B e tetravalente C. Mio figlio ha 7 anni, a 9 mesi gli è stato somministrato il vaccino contro il meningococco B coniugato (Be xsero). Dopodiché non ha effettuato più alcun richiamo. Ora ha 7 anni e vorrei sapere innanzitutto se conviene farli ora o attendere l'età adolescenziale, dal momento che, ho letto che hanno una durata di 5 anni. Volevo inoltre sapere se per entrambi c'é poi un richiamo da dover fare. Inoltre per il vaccino contro il meningococco B, avendo già fatto una sola dose a 9 mesi, quante ne dovrebbe fare alla sua età. Grazie mille.

