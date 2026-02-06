Vaccino antimeningite somministrato una sola volta (senza richiami)

Una domanda di: Daniela
Volevo delle info riguardo i vaccini anti meningococco B e tetravalente C. Mio figlio ha 7 anni, a 9 mesi gli è stato somministrato il vaccino contro il meningococco B coniugato (Be xsero). Dopodiché non ha effettuato più alcun richiamo. Ora ha 7 anni e vorrei sapere innanzitutto se conviene farli ora o attendere l'età adolescenziale, dal momento che, ho letto che hanno una durata di 5 anni. Volevo inoltre sapere se per entrambi c'é poi un richiamo da dover fare. Inoltre per il vaccino contro il meningococco B, avendo già fatto una sola dose a 9 mesi, quante ne dovrebbe fare alla sua età. Grazie mille.
Leo Venturelli
Gentile signora,
conviene procedere alla vaccinazione antimeningite B. Dovrebbero essere necessarie due dosi per determinare immunità, in quanto una sola dose non ha prodotto una immunità permanente. Un richiamo poi potrà avvenire in età adolescenziale.
Per il meningo C basta una sole dose di quadrivalente. Poi si potrà fare richiamo in adolescenza. Comunque gli aspetti tecnici sono da discutere presso il centro vaccinale della sua azienda sanitaria locale. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto