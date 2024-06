Vaccino antimeningococco: si può fare in ritardo il richiamo?

Una domanda di: Nicoletta

Salve,

mia figlia, nata a ottobre 2021, ha fatto le prime due dosi di vaccino meningococco B a febbraio 2022 e aprile 2022. Avrebbe dovuto fare il richiamo a 15/16 mesi di vita ma per una serie di vicissitudini (tra cui influenza il giorno dell’ appuntamento e poi la mia dimenticanza) non è stato fatto.

Oggi mia figlia ha 32 mesi, si può fare adesso il richiamo? Ha senso? E soprattutto ha ancora copertura con le prime due dosi?

Le dovrei fare anche il tetravalente meningococco acwy. Li faccio insieme?

Grazie per le delucidazioni che potrà darmi!





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

il richiamo può essere eseguito anche se è passato più tempo rispetto alla iniziale programmazione. La contemporanea somministrazione di due vaccini può avvenire, si evitano solo 2 vaccini vivi nella stessa seduta. Nel suo caso i vaccini antimeningite non sono vivi, per cui nulla vieta la co-somministrazione. Cari saluti.

