Vaccino antimeningococco: va fatto il richiamo?

Una domanda di: Francesca
Mio figlio ha effettuato il vaccino per il meningo b a giugno del 2023 all'età di 16 anni poi non ha fatto il richiamo per un'infezione che, inoltre, ha aumentato di molto le IgE totali.
Volevo sapere se è utile fare la seconda dose ormai dopo 2 anni. Grazie.
Leo Venturelli
Gentile signora,
vale la pena parlare direttamente con l'ufficio vaccinale, perché normalmente la vaccinazione iniziale negli adolescenti prevede la somministrazione di 2 dosi ravvicinate. Ritengo che una seconda dose debba essere eseguita, anche se sono passati 2 anni. Le IgE non interferiscono con l'immunizzazione vaccinale, quindi da questo punto di vista non c'è alcun problema. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
