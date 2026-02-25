Vaccino antinfluenzale in gravidanza: può danneggiare il feto?

Una domanda di: Federica Ho effettuato il vaccino antinfluenzale nel terzo trimestre di gravidanza su indicazione dei ginecologi dell'ospedale che mi segue. Ho ora timore che sul lungo periodo la vaccinazione possa creare danni alla bambina, ci sono degli studi in merito? Ci sono rischi di danno neurologico? Grazie molte.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,

se non ci fossero studi sufficienti a supporto della sicurezza del vaccino antinfluenzale in gravidanza i ginecologi non proporrebbero di effettuarlo. Noi medici abbiamo a cuore la salute dei nostri pazienti e delle nostre pazienti e, a maggior ragione, i ginecologi desiderano che vengano alla luce bambini sani. Non è chiaro per quale ragione lei teme che la sua bambina subisca danni neurologici a causa del vaccino visto che quest'ultimo si limita a stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi contro il virus influenzale per evitare la malattia contro cui viene effettuato. Tenga presente che in gravidanza contrarre l'influenza è particolarmente pericoloso perché aumenta il rischio di complicazioni sia a carico del cuore sia dei polmoni. In più si incrementano le probabilità di parto prematuro con quel che ne consegue quando il bambino nasce sottopeso. Ha fatto dunque più che bene a vaccinarsi: le consiglio di non dare retta a chi le dice il contrario, ma di fidarsi del ginecologo ospedaliero che ha parlato sulla base delle proprie competenze scientifiche e, di certo, nell'interesse suo e della sua bambina. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto