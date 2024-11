Vaccino antinfluenzale in spray: ci sono pericoli per la mamma incinta se viene somministrato al bambino?

Una domanda di: Silvia

Sono incinta di 33 settimane e ho un figlio di quasi 5 anni che ho deciso di vaccinare contro l’influenza per la prima volta.

Il pediatra mi aveva parlato del vaccino spray.

Al centro vaccinale invece gli hanno fatto il classico vaccino a iniezione dicendo che non si poteva fare quello spray in quanto io sono incinta.

È stata una valutazione corretta? Lo chiedo perché nessuno mi aveva anticipato questa cosa e la reazione di mio figlio davanti alla puntura non è stata delle più serene. Al pensiero di dovergliene far rifare un’altra per la seconda dose tra un mese mi viene l’ansia! Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il vaccino antinfluenzale in spray a differenza del vaccino che viene somministrato per iniezione è costituito da frazioni di virus vivo e attenuato, per cui si ritiene che possa essere trasmesso nei 2-3 giorni successivi alle persone che stanno molto vicine al bambino. Il rischio di contagio è basso ma presente, per cui il medico del centro vaccinale ha ritenuto di non farla rischiare di ammalare vista la gravidanza in corso. Partiti con il vaccino intramuscolare, se è la prima volta ad essere vaccinato, è indicata una seconda dose dopo un mese, a questo punto, sempre per intramuscolo. Provi a spiegare a suo figlio che la vaccinazione servirà a lui per non ammalarsi ma anche all’intera famiglia. Sappia comunque che anche lei, se volesse, può procedere con la vaccinazione antinfluenzale intramuscolare, che protegge anche il bambino che ha in grembo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto