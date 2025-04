Vaccino antirosolia: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Martina Buongiorno, il giorno 5 aprile ho fatto il vaccino antirosolia e vorrei iniziare a cercare una gravidanza. A distanza di 6 settimane ho fatto le analisi del sangue e il valore delle IgM è risultato 0,05 (la leggenda diceva: < 1,20 Negativo) mentre il valore delle IgG è 10,8. Alcuni medici consigliano di aspettare 1 mese, altri 3. Essendo che sono passate 6 settimane e il valore è basso, ma non nullo, posso comunque cercare una gravidanza? Grazie in anticipo per la risposta.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima signora Martina,

c'è qualcosa che non torna nelle date che riferisce perché se il vaccino lo ha fatto il 5 aprile a oggi 28 aprile da quel giorno sono trascorse solo 3 settimane mentre lei afferma di aver fatto il controllo post vaccino dopo sei settimane. Forse dunque il vaccino lo ha fatto a marzo? Comunque sia il valore di IgM è codificato negativo al di sotto di 1.25. Il suo esame è 0.05, quindi totalmente negativo, cioè non vi alcuna malattia da rosolia in atto. Il valore di IgG uguale a 10.8 documenta che è presente una immunità acquisita con il vaccino, sia pure iniziale e debole visto il recente vaccino. Ripeta l'esame per verificare l'aumento dell'immunità (IgG) che comunque già c'è come può vedere nel referto grazie ai valori di riferimento. Pertanto non vi sono controindicazioni per una gravidanza. Molto cordialmente.



