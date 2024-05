Vaccino antirosolia: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Andrea

Ho fatto il vaccino per la rosolia (non ero immune e vorrei cercare una gravidanza). Ultima dose 6 aprile 2024.

Il 20 maggio ho fatto le analisi per testare gli anticorpi:

IGM 4.1

IGG 91.2

Il centro vaccinale mi aveva indicato 4 settimane dall’ultima dose per un eventuale concepimento.

La mia ginecologa sembra essere molto più restrittiva.

Posso iniziare serenamente la ricerca di prole o devo attendere che si negativizzi l’IGM o che siano passati almeno 3 mesi?





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco Cara signora,

può seguire l’indicazione del centro vaccinale, ovvero iniziare a cercare una gravidanza a partire da un mese dopo la somministrazione dell’ultima dose del vaccino. La sua ginecologa è particolarmente prudente e si attiene a quelle che erano indicazioni ritenute opportune in un passato non troppo lontano. Tenga comunque presente che non è detto che la gravidanza si annunci immediatamente dopo aver deciso di avviarla. Con cordialità.

