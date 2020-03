Vaccino contro difterite, tetano, pertosse: è pericoloso farlo in gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Sono a 23 settimane di gravidanza e a 35 settimane mi sottoporrò al vaccino contro tetano difterite pertosse (so che sarebbe meglio farlo prima ma mi han detto che non c’erano posti disponibili): farlo a 35 settimane è comunque utile? Può essere dannoso? In ospedale mi hanno detto che fino a 36 settimane si può fare ma volevo capire se ne valeva la pena.

Inoltre, mio figlio una volta nato dovrà sottoporsi al vaccino della pertosse come da calendario o meglio ritardare il vaccino di qualche

settimana, dal momento che in gravidanza lo effettueró più tardi del previsto?

Inoltre, so che fino a qualche anno fa questo vaccino non veniva consigliato alle donne un gravidanza… da quanti anni è raccomandato? Sono

stati studiati gli effetti a lungo termine sui feti sottoposti a questo vaccino? Essendo consigliato alle gravide da pochi anni, come si fa a

sapere se i feti da adulti avranno dei problemi conseguenti questo vaccino?

Gentile Valentina,

il vaccino è comunque utile per proteggere il neonato dalla pertosse, anche se effettuato al di fuori del periodo ottimale.

Le consiglio di valutare con la/il pediatra le tempistiche della vaccinazione del bambino, ma l’indicazione attuale è di mantenere quelle previste nel calendario vaccinale. Non ci sono maggiori rischi di effetti indesiderati; alcuni studi ipotizzano che i nati da madre vaccinata in gravidanza producano dopo il primo vaccino una minore quantità di anticorpi, ma questo non diminuirebbe l’efficacia protettiva.

Anche se in Italia la vaccinazione contro la pertosse (somministrata insieme a antidifterite e antitetanica) è raccomandata da pochi anni, in altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, è impiegata e raccomandata da 10 anni.

I dati sulla sicurezza del vaccino sono consistenti. E’ del tutto improbabile che un vaccino (per di più contenente solo alcuni componenti dei batteri e non in grado di causare le malattie da cui protegge), somministrato occasionalmente possa dare degli effetti riconoscibili ed evidenti solo a distanza di molto tempo.

Cordiali saluti.



