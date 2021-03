Vaccino contro il Coronavirus e allattamento

Una domanda di: Giovanna

Vorrei sapere quali possono essere i rischi che il vaccino per il Covid potrebbe comportare in allattamento. Il mio bambino ha 10 mesi e vorrei continuare ad allattare.

Grazie.



Rocco Russo Rocco Russo

Gentile signora,

la vaccinazione anti Covid-19 va considerata attualmente compatibile con l’allattamento al seno; in ogni caso la decisione della eventuale somministrazione del vaccino Covid-19 alla donna che allatta va presa d’intesa comune con i professionisti sanitari, tenendo conto delle specifiche condizioni di salute, socio-familiari e lavorative.

È bene tenere presente che le donne in allattamento non vanno sistematicamente poste nelle condizioni di dover smettere di allattare per potersi vaccinare contro il Covid-19; in quanto, a fronte di un teorico rischio conseguente alla vaccinazione Covid-19, l’interruzione dell’allattamento porterebbe sicuramente alla perdita dei ben noti benefici di tale gesto d’amore. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto