Vaccino contro il Sars-CoV-2 prima, durante o dopo la gravidanza?

Una domanda di: Anna

Pregiatissimo Professore, ho quasi 43 anni e con il mio compagno vorremmo provare a dare un fratellino o una sorellina alla nostra bambina. Venerdì dovrei fare il vaccino ma ora il nostro dubbio è se questo potesse nuocere al feto in una prossima eventuale gravidanza. E’ meglio vaccinarci prima, dopo o durante la gravidanza? Grazie mille e cordiali saluti.





Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora,

io mi vaccinerei prima di una ipotetica gravidanza così potrà anche passare un po’ dei suoi anticorpi (che nel frattempo saranno moltissimi) al nascituro. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto