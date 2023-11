Vaccino contro l’HPV e gravidanza

Una domanda di: Alessia

Ho fatto solo una dose di vaccino HPV, sono in attesa di fare la seconda. Ho avuto un rapporto non protetto in caso di gravidanza si rischia?

Grazie in anticipo.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

non ci sono studi che garantiscano la sicurezza in gravidanza della vaccinazione contro l’HPV. Pertanto, se capita di rimanere incinta mentre si sta effettuando bisogna sospendere il ciclo e ricominciare tutto daccapo dopo il parto. Va detto però che non ci sono neppure studi che mettano in allarme nel caso in cui accada di avviare una gravidanza a ridosso della prima dose della vaccinazione. In sintesi: se cerca una gravidanza o se è già rimasta incinta non deve completare il ciclo vaccinale. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto