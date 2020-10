Vaccino esavalente e cura con cortisone

Una domanda di: Alessia

Carissimo dottore, volevo chiedere un’informazione inerente alla vaccinazione esavalente che il 30 ottobre devo fare al mio piccolo di 10

mesi. In pratica essendo stato raffreddato con tosse, il pediatra mi ha prescritto x due giorni mattina e sera bentelan 0.5 e areosol con 2cc di

fisiologica e mezza fiala di clenil per 5 gg. Il bimbo si è ripreso subito ma non abbiamo fatto tutti e 5 giorni di areosol perchè non voleva farlo.

Ora mi chiedo se dopo questa cura posso fare ugualmente il richiamo del vaccino esavalente al mio piccolo quando saranno trascorsi 10 giorni esatti. Grazie mille a chi

mi risponderà.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

non ci sono controindicazioni alla vaccinazione perché in 10 giorni l’effetto della cura non si esplica più nell’organismo, non persiste per un simile arco di tempo.

Il cortisone per bocca è una controindicazione quando la cura è prolungata o in corso. Con cordialità.

