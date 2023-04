Vaccino HPV: quanto attendere per avere una gravidanza?

Una domanda di: Elisabetta

Salve, volevo gentilmente chiedere quanto tempo deve passare dopo l’ultima dose del vaccino HPV prima di cercare una gravidanza. Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Elisabetta, come immunologo vedo le precauzioni sul vaccino ottenuto con tecnologia ricombinante come del tutto inutili. Attualmente non vi sono raccomandazioni sul tempo di attesa da rispettare tra completamento del ciclo vaccinale e gravidanza. Di nuovo come immunologo, la mia risposta è che può concepire il giorno dopo, ma prima che la bella notizia del test di gravidanza le crei ansie e preoccupazioni faccia passare 3 mesi così da poter tacitare qualsiasi ingiustificata preoccupazione le venisse poi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto