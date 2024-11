Vaccino MPRV nei bambini: ci sono rischi per la mamma incinta?

Una domanda di: Carla

Sono incinta (19+4) non ho mai avuto la rosolia e il morbillo e purtroppo ahimè non sono mai stata vaccinata, da piccolina ho avuto solamente la varicella. Adesso i miei bimbi dovranno fare uno il richiamo del vaccino MPRV e il piccolino la prima dose (12 mesi): mi chiedevo se fosse il caso di rimandare il vaccino? Il feto correre qualche rischio ?



Gentile signora,

aalla letteratura e da ricerche in merito non sono mai stati osservati casi di trasmissione di infezione da bambini vaccinati con virus vivi e attenuati come MPR (vaccino anti-morbillo; parotite; rosolia) verso persone dell’ambito familiare. Con l’anti-varicella sono stati segnalati 11 casi in tutto il mondo da contagio attraverso le eventuali vescicole comparse al bambino vaccinato. Nel suo caso, avendo lei già avuto la varicella, non rischia nulla. Quindi non sarebbe necessario rimandare le vaccinazioni ai bambini anche se lei è incinta (vedi anche GUIDA ALLE CONTRONDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI dove al riguardo si parla di false controindicazioni). Però qualche centro vaccinale, non volendo farle rischiare anche solo la possibilità remota di contagio, potrebbe consigliarle di rimandare la vaccinazione. Si rivolga pertanto alla sede vaccinale del suo distretto per valutare con il medico responsabile una scelta condivisa. Cordialmente.

