Vaccino VPR: quali reazioni?

Una domanda di: Maria Teresa

Domani al mio piccolo di 9 mesi farò il vaccino contro varicella, rosolia, morbillo e parotite. Quali possono essere le reazioni? Dopo quando tempo si manifestano? Grazie.



Elena Bozzola Elena Bozzola

Gentile signora,

la maggior parte di chi si vaccina non presenta reazioni avverse. Tuttavia, i vaccini, come tutti i farmaci, non sono esenti da rischi potenziali, e, seppur raramente, possono verificarsi reazioni avverse a seguito della vaccinazione. Generalmente queste sono di lieve entità e si risolvono spontaneamente in pochi giorni. Tra di esse, la più comune reazione al vaccino morbillo-parotite-rosolia-varicella nei bambini è una reazione locale nel sito di iniezione (7-30 per cento). Essa si può manifestare come una piccola tumefazione o rossore locale; tende a regredire nel giro di qualche giorno. A distanza di 7-10 giorni possono anche comparire la febbre (2-10 per cento) e l’esantema (3-5 per cento), ma il bambino non è contagioso e pertanto non deve rimanere in isolamento qualora presentasse questi sintomi. Le suggerisco di consultare anche questi due siti:

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/ReazioniAvverseMPRV

http://www.ospedalebambinogesu.it/

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto