Vaccino anti-CoVid-19: si può fare quando si hanno molte patologie?

Una domanda di: Veronica

Buongiorno ho bisogno di una risposta cortesemente io ho seguenti problemi di salute: ho midollo che mi tocca il nervo alla schiena, ho dolori, ho omocestina alta, mutazione fattore V leiden, soffro di attacchi di panico spesso. Ho fatto una cura di recente per un anno mezzo e nessun risultato anzi peggio in più soffro di tachicardia. Con questi problemi è indicato fare il vaccino anti-covid? Grazie in attesa di una sua risposta.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti Gentile signora, non solo nel suo caso è indicato, ma necessario. Si vaccini il prima possibile, perché il vaccino salva la vita. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto