Vaginite da streptococco che non passa

Salve 4 mesi fa ho effettuato un tampone vaginale e sono risultata positiva allo streptococco alfa emolitico. Ho fatto una cura di 10 giorni con ovuli a base di cloramfenicolo (unico a cui è sensibile-4) e probiotici e fermenti specifici per flora vaginale ma non passa… ho bruciore costante… chiedo aiuto!



Buongiorno, la vaginite a cui fa riferimento è conosciuta come vaginita aerobia, perché causata da batteri aerobi, ovvero che vivono in presenza di ossigeno. Tali batteri possono determinare bruciore talora ingravescenti (forme chiamate infiammatorie desquamative).

Trattamenti antibiotici orali o, in casi selezionati, uso di cortisonici topici potrebbero essere delle opzioni terapeutiche valide.

Ne parli con il suo curante che deciderà al meglio per aiutarla a risolvere definitivamente la situazione.

