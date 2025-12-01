Vaginosi batterica da Gardnerella: che fare?

Una domanda di: Stefania

Nelle scorse settimane ho avuto perdite gialle, tendenti al verde.

Il 12 novembre ho fatto cura con zidoval per 5 giorni. Oggi 25 novembre ho eseguito tampone vaginale e cervicale e sono risultata positiva alla gardnerella vaginalis. Avrei delle domande da fare : cosa devo assumere ora? È opportuno che mio marito esegua un tampone o un test su liquido seminale o dovrebbe fare direttamente la terapia?

Mio marito ed io cercavamo una gravidanza che purtroppo si è interrotta qualche settimana fa: adesso non possiamo riprovare? Se dovessimo assumere antibiotico e negativizzarci quanto tempo deve passare dalla sospensione dell antibiotico per avere nuovamente rapporti non protetti? Grazie mille.

